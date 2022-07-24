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Китай запустил в космос второй модуль своей орбитальной станции

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 23:43
Китай запустил в космос второй модуль своей орбитальной станции - Фото
Фото: Википедия

Китай в воскресенье, 24 июля, отправил в космос второй из трех модулей своей орбитальной станции Тяньгун, сообщило агентство Синьхуа. Ракета-носитель Чанчжэн-5Б с модулем стартовала с космодрома Вэньчан на юге Китая.

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Лабораторный модуль Вэньтянь будет иметь двойное предназначение: как запасной для основного модуля Тяньхэ и как платформа для проведения научных экспериментов.

Он весит 23 тонны, имеет 17,9 метров в длину и 4,2 метра в диаметре.

Китай запустил в космос второй модуль своей орбитальной станции

Создание многомодульной орбитальной станции Тяньгун началось в 2021 году. Она будет состоять из трех главных модулей – основного Тяньхэ, который был отправлен на орбиту еще в прошлом году, и двух лабораторий Веньтянь и Ментянь (последний запустят в октябре). В перспективе ее могут расширить до шести модулей.

Модули позволят китайским астронавтам проводить исследования микрогравитации и естественных наук.

После завершения вся Т-образная конструкция станции будет иметь примерно пятую часть от размера Международной космической станции.

Андрей Водяный
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Китай тяньгун космос
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