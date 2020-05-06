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А знаете ли вы, что все мы - любящие владельцы домашних животных - входим в тайный клуб? И такой, который стоит того, чтобы ему посвятил очередной роман Дэн Браун или рассказала «по секрету всему миру" Уинфри!

И в этом клубе хозяев домашних любимцев есть тайные знаки, по которым мы безошибочно узнаем "своих" - стоит только присмотреться...

Как распознать члена КЛУБ 4 ЛАПЫ: короткая памятка

"Выдать" нас может любая мелочь: след лапы на пальто или царапины на руке, шерсть на любимых джинсах или фото любимца в кошельке, заставка на телефоне или милый брелок, напоминающий о четвероногом друге, который ждет дома.

При встрече мы можем бесконечно рассказывать друг другу истории о том, что вытворяли наши воспитанники, сдавать "явки и пароли" лучших зоомагазинов и ветеринаров, давать советы по воспитанию и уходу за дорогими пушистиками.

И, безусловно, самый главный признак тех, кто в КЛУБ 4 ЛАПЫ - безграничная любовь к своим любимцам!

И каждый приход домой, где нас с нетерпением ждет собака или кошка - это и есть вход в клуб... Мы смотрим друг другу в глаза и понимаем - вот оно, полное счастье! В этот момент мир вокруг становится мягче, а душа поет от радости...

А еще мы объединены одной привычкой - беспокоиться о здоровье своих четвероногих любимцев, кормя их высококачественным кормами "КЛУБ 4 ЛАПЫ".

КЛУБ 4 ЛАПЫ: когда корм создан с любовью и знанием дела

Почему рационы КЛУБ 4 ЛАПЫ такие полезные и так нравятся животным? Все просто: бренд - также член клуба. А как иначе? Эти рационы создают люди, которых вдохновляет человечность, любовь и забота о своих четвероногих…

Все рецептуры разрабатываются специалистами компании KORMOTECH в сотрудничестве с американскими (PETFOOD WORLDWIDE) и польскими (PETFOOD SPECIALITIES) экспертами под наблюдением опытных ветеринаров.

Бренд тщательно контролирует качество продукции на каждом этапе производства, а перед тем, как корм попадет в магазин, он непременно проходит ряд тестов и получает одобрение ведущих специалистов отрасли.

В широкой линейке продукции КЛУБ 4 ЛАПЫ заботливый хозяин найдет именно то, в чем нуждается его любимец.

К примеру, недавно на полках магазинов появился КЛУБ 4 ЛАПЫ "SCOUT", для собак-скаутов - наших неутомимых помощников в работе, надежных охранников, спутников в длительных путешествиях и занятиях спортом - всех тех, кому нужно много сил и энергии.

В КЛУБ 4 ЛАПЫ позаботились о питании каждого собачьего "хвостика" - и щенков, и взрослых красавчиков. Бренд предлагает рационы как для малых пород, так и больших и средних. Поэтому, какого бы размера ни был ваш лучший в мире собака, вы непременно найдете в линейке идеальный корм именно для него.

Другая новинка - Жевательные палочки КЛУБ 4 ЛАПЫ DENTAL STICK в двух форматах: для собак средних и крупных пород. Снеки не только понравятся вашему другу, но и позаботятся о здоровье его ротовой полости, ведь очищают зубы от налета и предотвращают образование зубного камня.

У вас живет пушистый мурлыка? КЛУБ 4 ЛАПЫ создал рационы, которые соответствуют разному возрасту (от котят - до уважительных сеньоров) и различным потребностям котиков (для выведения шерсти, здоровья мочевыделительной системы, стерилизованных красавцев, при чувствительном пищеварении и др.) - все для отличного самочувствия!

Все рационы КЛУБ 4 ЛАПЫ содержат мясные ингредиенты, Омега 3 + Омега 6 и формулу здоровья INTEGRAMIX, которая вобрала в себя лучшее из всех сторон света:

боярышник с севера, чтобы сердце и сосуды вашего четвероногого друга работали безупречно

сушеный банан с юга, чтобы обеспечить хорошее пищеварение и много энергии

сушеные томаты с запада, чтобы нормализовать функцию печени

сушеный имбирь с востока, чтобы укрепить иммунитет и помочь работе желудка

Такой основательный подход к созданию премиум-питания для домашних любимцев высоко оценивают ведущие специалисты отрасли.

КЛУБ 4 ЛАПЫ: ветеринары говорят "да"!

В Украине рационы КЛУБ 4 ЛАПЫ протестировали и одобрили в Государственном научно-исследовательском контрольном институте ветеринарных препаратов и пищевых добавок.

Мнение украинских ученых подтверждают и их зарубежные коллеги.

Продукцию КЛУБ 4 ЛАПЫ высоко оценили в французском колледже ветеринарной медицины, пищевой науки и техники Онирис-Нант. В частности, отметили, что сушеные томаты в составе кошачьих рационов положительно влияют на отток желчи.

В нидерландском Независимом институте исследования качества питания животных подтвердили высокую усвояемость и отличные вкусовые качества продукции КЛУБ 4 ЛАПЫ. А специалисты Вагенингенского университета отметили безопасность рационов КЛУБ 4 ЛАПЫ для мочевыводящей системы кошек.

Мнение ученых разделяют владельцы домашних животных в 25 странах мира: они доверяют бренду самое дорогое - здоровье своих воспитанников! Рационы бренда КЛУБ 4 ЛАПЫ экспортируют из Украины в Словакию, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, Турцию, Грузию, Ирак, Ливан и другие государства.

С каждым днем ​​количество прибывших в нашем тайном клубе растет! И это не удивительно, потому что…

Объединенные любовью

КЛУБ 4 ЛАПЫ - это премиальные сбалансированные рационы для кошек и собак от украинского производителя KORMOTECH.

И среди всего многообразия кормов бренда - влажных, сухих, снеков - рачительный хозяин непременно найдет то, что понравится его любимцу: вся продукция КЛУБ 4 ЛАПЫ разделена на линейки в соответствии с возрастом, базовым потребностям и особенностям животных.

Бренд КЛУБ 4 ЛАПЫ ответственен не только за создание качественного питания, но и в своей миссии поднимать культуру ухода за домашними любимцами в Украине через многочисленные инициативы и образовательные проекты. Один из них - информационная платформа для действительно Объединенных любовью. На ней ответственный владелец найдет ответы на все волнующие вопросы, чтобы воспитать лучшего собаку или кота.

Понимаем наших любимцев одинаково, создаем для них премиальный корм. Объединенные любовью - КЛУБ 4 ЛАПЫ.

Станислав Погорилов