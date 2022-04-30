Количество пропавших без вести в Украине беспрецедентно в современной истории, – МВД
Министерство внутренних дел заявило, что за два месяца полномасштабной войны в правоохранительные органы поступило более 7000 заявлений об исчезновении людей. Об этом рассказала заместитель министра МВД Украины Мэри Акопян на встрече с делегацией Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP).
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По ее словам, такое количество беспрецедентно в современной истории.
Около половины пропавших людей удалось найти.
Статус неопознанных получили около 2000 тел погибших, из которых 1282 были впоследствии опознано. В рамках уголовных производств на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК.
По словам Акопян, МВД обращается за помощью к странам-партнерам и международным организациям с просьбой о поставках реагентов, привлечении дополнительных экспертных групп и создании современного единого реестра пропавших без вести.
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