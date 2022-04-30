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Количество пропавших без вести в Украине беспрецедентно в современной истории, – МВД

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 05:03
Количество пропавших без вести в Украине беспрецедентно в современной истории, – МВД - Фото
Фото: МВД

Министерство внутренних дел заявило, что за два месяца полномасштабной войны в правоохранительные органы поступило более 7000 заявлений об исчезновении людей. Об этом рассказала заместитель министра МВД Украины Мэри Акопян на встрече с делегацией Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP).

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По ее словам, такое количество беспрецедентно в современной истории.

Около половины пропавших людей удалось найти.

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Статус неопознанных получили около 2000 тел погибших, из которых 1282 были впоследствии опознано. В рамках уголовных производств на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК.

По словам Акопян, МВД обращается за помощью к странам-партнерам и международным организациям с просьбой о поставках реагентов, привлечении дополнительных экспертных групп и создании современного единого реестра пропавших без вести.

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести – межправительственная организация, занимающаяся проблемой пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, нарушений прав человека и стихийных бедствий. Штаб-квартира организации находится в Гааге (Нидерланды).
Андрей Водяный
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