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Коронавирус не исчез. В Украине регистрируют 400 случаев COVID-19 в сутки

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 04:08
Коронавирус не исчез. В Украине регистрируют 400 случаев COVID-19 в сутки - Фото
Фото: Роман Балук

В Украине сейчас фиксируют около 400 случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сутки. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Алле Мазур в рамках единого телемарафона.

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"Ковид продолжает регистрироваться. Не в таких количествах [как раньше], и с начала апреля пошло на убыль. В начале войны, первую неделю, регистрировалось 4000 случаев в сутки, плюс-минус. Затем спад произошел до 2500 случаев, и сейчас, в последнюю неделю апреля, мы видим 400 случаев", – сказал Ляшко

Он добавил, что это статистика только от заведений, которые могут ее предоставлять. Восточным областям сейчас не до того, чтобы отчитываться о ковиде, и от них этого не требуют.

"По нашей информации, 2900 пациентов сейчас в больницах находятся с диагнозом коронавирусная болезнь и получают кислородную терапию", – рассказал Ляшко.

Продолжается вакцинация от коронавируса, за март прививки сделали 355 000 человек, за половину апреля – 77 000.

  • В феврале Украина находилась на пике четвертой волны эпидемии COVID-19, когда количество новых случаев превышало 30-40 тысяч в сутки.
  • После нападения России на Украину ситуация с коронавирусом отошла на второй план, а Минздрав и СНБО перестали обновлять информацию о распространении и профилактике болезни.
Андрей Водяный
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Виктор Ляшко минздрав коронавирус COVID-19
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