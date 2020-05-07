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Лотерея ЕвроМиллион не будет останавливать розыгрыши из-за COVID-19p

Лотерея ЕвроМиллион не будет останавливать розыгрыши из-за COVID-19 - Фото
07.05.2020, 09:00

Организаторы ЕвроМиллион сообщают, что ближайшие тиражи в мае 2020 года будут проведены в штатном режиме и их отмена или перенос не планируется

На правах спонсорства

Крупнейшая зарубежная лотерея ЕвроМиллион, имеющая миллионы поклонников в ЕС и других странах мира, благодаря еженедельным розыгрышам гигантских джекпотов до 190 миллионов евро, предприняла первые ограничительные меры в связи с разразившейся мировой пандемией коронавируса COVID-19.    

Полная остановка тиражей Евромиллион не планируется

Организаторы ЕвроМиллион сообщают, что ближайшие тиражи в мае 2020 года будут проведены в штатном режиме и их отмена или перенос не планируется. Если в дальнейшем розыгрыши лотереи будут временно приостановлены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, участники имеющие предоплаченные лотерейные билеты смогут обратиться к учредителю через официальный сайт ЕвроМиллион по поводу возврата денежных средств или их зачисления в счет участия в будущих тиражах.

Многие любители международной лотереи всерьез обеспокоены новостями об ограничениях в проведении тиражей EuroMillions. Как выяснилось из официальных источников, на сегодняшний день нет повода для волнений, так как розыгрыши Евромилион будут продолжаться по стандартному графику, о чем сообщила пресс-служба национальной лотереи Великобритании.

Ограничение мультитиражной ставки

До 20 марта 2020 года все желающие могли сделать мультитиражную ставку ЕвроМиллионы, приобретая лотерейные билеты  на последующие розыгрыши на несколько недель и даже месяцев вперед. Учитывая воздействие эпидемии коронавируса на большинство стран-учредителей самой популярной лотереи  мира, в марте было принято решение об ограничении количества будущих тиражей для предварительного участия, а с 14 апреля эта опция была полностью приостановлена.

При любых обстоятельствах, финансовая защита владельцев лотерейных билетов, которые впоследствии могут сорвать популярный ЕвроДжекпот – одна из приоритетных задач ведущего оператора мировой лотереи. Впрочем, печальный опыт полной остановки жеребьевок по причине разрушительного распространения эпидемии, уже показали законодатель европейской лотерейной моды итальянская СуперЕнаЛотто и национальные испанские лотереи.

Лотерейные билеты ЕвроМиллион онлайн

В связи с пандемией COVID-19, все больше любителей EuroMillion, проживающих в странах-участницах европейского альянса международной лотереи, несмотря на свою излюбленную традицию прогуляться в лото магазинчик и заполнить лотерейный билет под чашечку кофе, используют более безопасную возможность играть в Евромиллион онлайн аналогично жителям других стран мира, не являющихся учредителями лотереи. Учитывая современную ситуацию в мире – это абсолютно логично и предсказуемо, так как потенциальные победители знаменитой зарубежной лотереи выбирают будущее, комфорт и безопасность.

Автор: Alex Miras

Источник: https://eurolotteryticket.com  

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