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Мама года 2020: В Украине стартовала национальная премия для лучших мамp

Мама года 2020: В Украине стартовала национальная премия для лучших мам - Фото
27.02.2020, 10:00

Шестой год подряд в рамках проекта «Мама года» Линия магазинов EVA призывает всех украинцев поделиться историей счастливого материнства

На правах спонсорства

Удивительные, самые искренние, вдохновляющие, смелые, добрые, милые – все это о мамах, которые всегда рядом и верят в нас. Мамы каждый день заботятся о детях, мужьях, отцах, успевают тысячи дел – строить карьеру, заниматься своим развитием и при этом оставаться красивыми и женственными. Именно поэтому, мы решили найти невероятных мам в Украине и рассказать о них.

Шестой год подряд в рамках проекта «Мама года» Линия магазинов EVA призывает всех украинцев поделиться историей счастливого материнства, героиней которой может быть ваша мама, бабушка, знакомая или даже Вы сами! Для этого в период с 27 февраля по 7 апреля заходите на сайт mamaroku.eva.ua и оставляйте свою невероятную историю.

Каждая мама особенная по-своему, поэтому можно выбрать номинацию, которая подходит именно Вам - «Вдохновение», «Успех», «Большое сердце», «Спорт» и «Семейный уют». Для бабушек, которые являются примером для подражания не только для своих детей, внуков, но и для общества, есть специальная номинация "Супербабушка". А мамы, которые умело сочетают блогерство и воспитание детей и вдохновляют своих подписчиц быть смелее и счастливее могут прислать свою историю в номинации "Блогер". Выбор победительниц проводится двумя способами: онлайн голосованием и экспертным жюри.

Победительницы получат титул «Мама года» и будут торжественно награждены на конференции «Мама может» с участием звездных спикеров, которая состоится 17 мая в Киеве. Среди главных призов - отдых в SPA-комплексе, волшебное перевоплощение от стилистов и визажистов, фотосессия, мастер-классы известных экспертов и многочисленные подарки от партнеров проекта!

За все время существования премии своими трогательными историями поделились более 2000 женщин, среди которых были выбраны 61 победительница.

В  2019  году  состоялась  пятая  юбилейная национальная премия «Мама Года», за  период которой  было  собрано в два раза больше историй, чем в прошлые годы, и наградами были удостоены 14 победительниц.

Не откладывайте на потом и присылайте свою историю до 07 апреля на сайте премии: mamaroku.eva.ua.

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