Мариуполь. Полк "Азов" уничтожил 17 оккупантов, два танка и катер

Защитники Мариуполя, бойцы полка "Азов" за минувшие сутки уничтожили 2 вражеских танка, 17 единиц живой силы и потопили катер "Раптор", сообщил полк в Telegram.

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"За минувшие сутки бойцами полка "Азов" было уничтожено 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплен вражеский катер пр. 03160 "Раптор". Захвачено трофейное вооружение врага, а именно: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Джмиль", – говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники города всеми силами продолжают лишать неприятеля возможности уничтожать жилые дома и убивать граждан. "Борьба за украинский Мариуполь продолжается!" – отметили в полке "Азов".

Общие боевые потери российских оккупантов с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили: личного состава – около 15 000 человек; танков – 498 ед.; боевых бронированных машин – 1535 ед.; артиллерийских систем – 240 ед.; РСЗО – 80 ед.; средств ПВО – 45 ед.; самолетов – 97 ед.; вертолетов – 121 ед.; автомобильной техники – 969 ед.; кораблей/катеров – 3 ед.; цистерн с ГСМ – 60; БПЛА оперативно-тактического уровня – 24; специальной техники – ​​13.

Станислав Погорилов

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