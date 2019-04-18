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Подписка на эксклюзив
18.04.2019, 10:00

"Медикит" стартовал с подпиской на онлайн консультации врачейp

"Медикит" стартовал с подпиской на онлайн консультации врачей - Фото

Подписка позволит клиентам безлимитно общаться с врачами "Медикит" в течение года и тратить гораздо меньше

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Медицинская коммуникационная платформа "Медикит" 15 апреля 2019 начала продажу годовой подписки на онлайн консультации врачей.

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"Медикит" предоставляет услугу онлайн консультаций с врачами с конца 2018 года. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 2000 пациентов и около 110 врачей. Врачи консультируют пациентов ежедневно с 9:00 до 21:00. Стоимость одной онлайн консультации составляет 150 грн.

Подписка позволит клиентам безлимитно общаться с врачами "Медикит" в течение года и тратить гораздо меньше. Цена годовой подписки - всего 590 грн.

"Мы хотим, чтобы украинцы не занимались самолечением, не откладывали визит к врачу, не искали советов в Google, а обращались за консультацией к профессионалам. Наша цель - сделать общение пациентов с врачом доступным: с любой точки мира по доступной цене", - прокомментировал запуск нового продукта CEO компании "Медикит" Руслан Кравец.

Годовая подписка на онлайн консультации врачей может стать доступной альтернативой добровольному медицинскому страхованию или дополнением к медицинскому полису. "В Украине усиливается борьба за хорошие кадры. Мы подумали, что наш продукт может сделать привлекательным социальный пакет. Онлайн консультации - это в первую очередь удобно. Пациент может обратиться к врачу по любому вопросу в удобное для себя время. Ему не нужно предварительно записываться на прием и ехать в клинику, достаточно зайти на сайтmedikit.ua и обратиться со своими жалобами к нашим врачам онлайн", - говорит Руслан Кравец.

Оформить подписку можно в личном кабинете на сайте medikit.ua

Справка:ООО "Медикит" зарегистрировано 12 января 2018. Идея создания стартапа принадлежит экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Учредителями компании стали ее сын Антон Гонтарев и бывший бизнес-партнер Светлана Кириченко. Уставной капитал компании составляет 15 млн гривен. Партнеры принимают в нем участие на равных правах - 50/50. Валерия Гонтарева занимает должность председателя наблюдательного совета ООО "Медикит".

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Теги: медикит
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