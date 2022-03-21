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МИД: Незаконный вывоз оккупантами украинских детей в Россию – это похищение

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 16:56
МИД: Незаконный вывоз оккупантами украинских детей в Россию – это похищение - Фото
Фото- mfa.gov.ua

Вывоз оккупационными войсками на территорию Российской Федерации 2389 детей с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей имеет все признаки похищения. Об этом заявили в МИД Украины.

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"Согласно полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию с тем, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа.

"Факты похищения детей, равно как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности", – предупредили в МИД.

Станислав Погорилов
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Россия похищение дети ордло МИД Украины
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