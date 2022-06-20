Минобороны обвинило итальянскую компанию в поставках комплектующих для военной техники РФ

Итальянская компания Danieli продолжает поставки запчастей для российской военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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В Минобороны отмечают, что спустя четыре месяца войны России против Украины, компания по-прежнему сотрудничает с российскими заводами, поставляя оборудование для производства атомных подводных лодок и танковой брони.

"Поддержка российского военного комплекса противоречит правовым и моральным соображениям", – заявили в Минобороны.

Danieli - один из тройки крупнейших поставщиков оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности в мире.

15 марта Евросоюз ввел полный запрет на операции с госпредприятиями военно-промышленного комплекса РФ на импорт металлургической продукции в РФ.

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Наталия Фреик

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