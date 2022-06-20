Минобороны обвинило итальянскую компанию в поставках комплектующих для военной техники РФ
20.06.2022, 21:44
Уничтоженная техника российских оккупантов (фото: Генштаб ВСУ)
Итальянская компания Danieli продолжает поставки запчастей для российской военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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В Минобороны отмечают, что спустя четыре месяца войны России против Украины, компания по-прежнему сотрудничает с российскими заводами, поставляя оборудование для производства атомных подводных лодок и танковой брони.
"Поддержка российского военного комплекса противоречит правовым и моральным соображениям", – заявили в Минобороны.
Danieli - один из тройки крупнейших поставщиков оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности в мире.
- 15 марта Евросоюз ввел полный запрет на операции с госпредприятиями военно-промышленного комплекса РФ на импорт металлургической продукции в РФ.
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