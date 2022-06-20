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Минобороны обвинило итальянскую компанию в поставках комплектующих для военной техники РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 21:44
Минобороны обвинило итальянскую компанию в поставках комплектующих для военной техники РФ - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (фото: Генштаб ВСУ)

Итальянская компания Danieli продолжает поставки запчастей для российской военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. 

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В Минобороны отмечают, что спустя четыре месяца войны России против Украины, компания по-прежнему сотрудничает с российскими заводами, поставляя оборудование для производства атомных подводных лодок и танковой брони.

"Поддержка российского военного комплекса противоречит правовым и моральным соображениям", – заявили в Минобороны. 

Danieli -  один из тройки крупнейших поставщиков оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности в мире.
  • 15 марта Евросоюз ввел полный запрет на операции с госпредприятиями военно-промышленного комплекса РФ на импорт металлургической продукции в РФ.

Читайте также: У оккупантов проблемы с комплектованием для штурма на Донбассе — сводка Генштаба

Наталия Фреик
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война минобороны военная техника армия рф комплектующие Danieli
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