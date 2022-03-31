Минобороны США: РФ фокусируется в Украине на четырех направлениях, в том числе – Киеве

Российские войска продолжают сосредоточивать свои удары по Украине в четырех районах, включая Киев, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, передает CNN.

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По словам чиновника, авиаудары, которые наносят россияне, сфокусированы на направлениях:

- Киев;

– Чернигов;

– Изюм (южнее Харькова);

– Донбасс.

"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов самолетов, за последние 24 часа до 300", – сказал чиновник.

Как пишет CNN со ссылкой на чиновника, Киев все еще находится под угрозой авиаударов, несмотря на комментарии России по уходу из этого района.

Валерия Давыдова

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