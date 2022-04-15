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Минус 100 ДРГ и 300 коллаборантов. В СБУ рассказали об итогах работы с начала вторжения

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 16:57
Минус 100 ДРГ и 300 коллаборантов. В СБУ рассказали об итогах работы с начала вторжения - Фото
Иллюстративное фото, пресс-служба СБУ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ обнаружила почти 100 ДРГ и задержала более 300 коллаборантов, сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала покушение на Президента Украины и совершение диверсий в Киеве и других регионах.

Кроме того, в Житомирской области нейтрализована вражеская агентурная группа из шести человек, которые "разгоняли" вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами.

Также в Киеве задержаны двое жителей, которые "выбивали" у владельца СТО автомобили премиум-класса якобы для нужд украинских военных, а в Волынской области заблокирован незаконный сбыт партии бронежилетов и касок стоимостью $18 000, которые ввезли в Украину как гуманитарную помощь.

Валерия Давыдова
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