Минус 100 ДРГ и 300 коллаборантов. В СБУ рассказали об итогах работы с начала вторжения

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ обнаружила почти 100 ДРГ и задержала более 300 коллаборантов, сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала покушение на Президента Украины и совершение диверсий в Киеве и других регионах.

Кроме того, в Житомирской области нейтрализована вражеская агентурная группа из шести человек, которые "разгоняли" вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами.

Также в Киеве задержаны двое жителей, которые "выбивали" у владельца СТО автомобили премиум-класса якобы для нужд украинских военных, а в Волынской области заблокирован незаконный сбыт партии бронежилетов и касок стоимостью $18 000, которые ввезли в Украину как гуманитарную помощь.

Валерия Давыдова

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