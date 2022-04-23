"Мы никогда не сдадимся россиянам". Шмыгаль призвал США помочь Украине победить в войне

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал три фактора, которые могут помочь Украине выиграть в войне с Россией. Это санкции, финансы и оружие, сказал глава правительства во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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"Украина нуждается в современном оружии, чтобы защитить наших людей. Наша армия показала высокий уровень профессионализма, в том числе благодаря учениям с европейскими и американскими коллегами в прошлые годы. Поэтому необходимо также продолжить эту добрую традицию", – сказал Шмигаль.

Он также призвал США отключить от SWIFT абсолютно все российские банки, а также признать Россию страной-спонсором терроризма.

Шмигаль выразил надежду, что США будут дипломатически и экономически способствовать реализации европейской перспективы Украины и вступлению Украины в ЕС.

Отдельно в интервью CNN украинский премьер подчеркнул, что Украина "никогда не сдастся россиянам".

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Андрей Водяный

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