UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы никогда не сдадимся россиянам". Шмыгаль призвал США помочь Украине победить в войне

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 04:23
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал три фактора, которые могут помочь Украине выиграть в войне с Россией. Это санкции, финансы и оружие, сказал глава правительства во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина нуждается в современном оружии, чтобы защитить наших людей. Наша армия показала высокий уровень профессионализма, в том числе благодаря учениям с европейскими и американскими коллегами в прошлые годы. Поэтому необходимо также продолжить эту добрую традицию", – сказал Шмигаль.

Он также призвал США отключить от SWIFT абсолютно все российские банки, а также признать Россию страной-спонсором терроризма.

Шмигаль выразил надежду, что США будут дипломатически и экономически способствовать реализации европейской перспективы Украины и вступлению Украины в ЕС.

Отдельно в интервью CNN украинский премьер подчеркнул, что Украина "никогда не сдастся россиянам".

Читайте также: "Шойгу хочет, чтобы украинцы строили Сибирь". Интервью Алексея Данилова – через минуту

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Денис Шмыгаль
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 