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На Донбассе отбито шесть атак врага. Уничтожены танки и бронетехника – ООС

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 22:23
На Донбассе отбито шесть атак врага. Уничтожены танки и бронетехника – ООС - Фото
Фото: ООС/Facebook

В течение суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили шесть атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам, говорится в сводке штаба ООС.   

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В частности, украинские защитники уничтожили пять, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку. 

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". 

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. 

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Роман Брыль
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