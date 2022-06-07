На Донбассе ВСУ отбили 11 атак. Уничтожили склады боеприпасов и много техники – ООС

Группировка Объединенных сил за текущие сутки, 7 июня, отразила 11 атак врага на Донецком и Луганском направлениях. На двух локациях продолжаются бои, сообщает штаб ООС.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники, 3 склада с боеприпасами.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 БПЛА типа "Орлан-10".

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач.

В результате этих обстрелов погиб один мирный житель, шесть получили ранения.

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Роман Брыль

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