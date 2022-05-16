На Донбассе ВСУ сбили вражеский самолет. Идут бои в трех районах

Украинские защитники группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага на Донецком и Луганском направлениях. Еще в трех районах (локациях) продолжаются бои, сообщает штаб ООС.

За прошедшие сутки военнослужащие Объединенных сил уничтожили 1 зенитный ракетный комплекс "Тор", 5 танков, 6 артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, 1 вражеский автомобиль.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу, шесть производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан, среди них один ребенок.

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Роман Брыль

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