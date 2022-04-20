На границах в Сумской и Черниговской областях не спокойно. В ГНСУ рассказали об обстрелах

Россияне обстреляли Сумскую область из "Градов", Черниговскую – из минометов, сообщили в Госпогранслужбе.

Обстрелы велись с территории РФ.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, в один из дней враг трижды попал из миномета по территории Черниговской области напротив государственной границы.

"Снаряды попадали рядом с населенным пунктом Синьковка, над местностью постоянно кружил вражеский беспилотник", – сообщил Демченко.

На направлении Синьковки пограничники обнаружили группу лиц с оружием, которые пытались попасть на территорию Украины.

"По неизвестным был открыт огонь, после чего они отошли. Разведывательно-поисковые группы на Черниговщине продолжают обнаруживать схроны с оружием, боеприпасами и снарядами, оставленными военнослужащими российской федерации", – сказал спикер ГПСУ.

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Катерина Амеліна

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