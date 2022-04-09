На Каймановых островах заморозили связанные с Россией активы на $7,3 млрд

На Каймановых островах, являющихся одним из главных оффшорных финансовых центров Карибов, заморозили связанные с Россией активы на $7,3 млрд. Об этом сообщило правительство страны, являющейся заморской территорией Великобритании.

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"После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года на Каймановых Островах было выдано более 800 предписаний о заморозке активов физических и юридических лиц. Согласно своим обязательствам поставщики финансовых услуг предоставили отчеты, подтверждающие заморозку активов с оценочной стоимостью $7,3 млрд" , – говорится в сообщении.

Правительство Каймановых Острова подтвердило готовность выполнять санкции, введенные Великобританией.

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Андрей Водяный

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