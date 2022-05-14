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"Не время для люстраций". Минкульт вступился за ведущих с пророссийских каналов

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 07:09
Фото: пресс-служба форума Украина-30

Украинские медийные организации и журналисты обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с просьбой отстранить от эфира общенационального марафона ведущих, ранее распространявших пророссийскую пропаганду. Министерство культуры в ответ попросило не разжигать рознь.

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Претензии медиасообщества в первую очередь касаются Василия Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташи Влащенко, Татьяны Гончаровой, Назара Довгого, Владимира Полуева, Анны Степанец и Анастасии Даугуле.

"Мы обеспокоены участием этих людей в марафонах, призванных быть объединенным информационным оружием против российских фейков и пропаганды", – говорится в обращении журналистов.

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Министерство культуры ответило на это обращение в пятницу вечером.

"В МКИП нет никаких иллюзий относительно вклада каналов Медведчука в нынешнюю войну с Россией. В то же время мы глубоко убеждены, что сегодня не время для публичных люстраций и разжигания конфликтов внутри страны и профессионального журналистского сообщества", – заявило министерство.

Минкульт заявил, что эти ведущие "перешли на сторону Украины и каждый день доказывают свою позицию своим добросовестным круглосуточным трудом".

"Сегодня нам нужен каждый человек, каждый специалист, работающий на едином информационном государственном фронте для отстаивания нашей государственности и победы над российскими захватчиками. Поэтому мы видим целесообразным именно сейчас, во время войны, в первую очередь обращать внимание на позицию, которую приняли указанные в списке ведущие", – заявило министерство.

Министерство не собирается вмешиваться в кадровую политику телеканалов и медиагрупп, вовлеченных в телемарафон.

  • С началом великой войны крупнейшие украинские каналы объединились в единый телемарафон, который координирует министр культуры Александр Ткаченко. В телемарафоне принимают участие: Суспільне, 1+1, ТРК Украина (Украина 24), ICTV/СТБ, Рада и Интер.
  • Телеканалы Пятый, Прямой и Эспрессо ведут свои эфиры, хотя с первыми двумя долгое время длились переговоры по участию в едином марафоне. Переговоры завершились ничем.
Андрей Водяный
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