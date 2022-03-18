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"Никаких признаков дефолта Украины нет". ОП встретился с представителями мирового бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 20:20
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Офис президента Украины провел встречу с представителями почти 300 международных компаний, в частности, с инвестиционными холдингами Goldman Sachs, Morgan Stanley, Franklin Templeton и другими.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак во время брифинга.

По его словам, весь мир уже увидел, что Украина не сдается, и не уступит независимость и территориальную целостность.

"И мы уже думаем, как будем восстанавливать нашу страну. Для этого Украина планирует привлечь средства международных партнеров, а также репарации и компенсации, которые должна уплатить РФ за свою агрессию", – сообщил Ермак.

Он призвал международный бизнес инвестировать в военные облигации украинского правительства. Также важно, чтобы ответственные компании, идущие из России, переориентировались сегодня на Украину, отметил глава ОП.

"Я предостерег, что никаких признаков дефолта Украины нет. Эта проблема должна беспокоить страну-агрессора", – добавил он.

  • 25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров принял решение возобновить выпуск военных облигаций. Ссуды в объеме до 400 млрд грн будут осуществляться путем поэтапного выпуска ОВГЗ. Купить военные ОВГЗ могут граждане, бизнес, иностранные инвесторы. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, а также для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

  • В 2014 году Украина уже выпускала военные облигации, тогда привлекли в общей сложности 100 млн грн под 7% годовых. В 2016 году они были погашены.

  • 15 марта Минфин провел уже третьи торги по бумагам: продал гривневые облигации сроком на 1 год под 11% годовых на общую сумму 4,85 млрд грн, а также долларовые ОВГЗ сроком на 1 год под 3,7% на $12 млн.
Уляна Букатюк
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