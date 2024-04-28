"Никчемно". Омбудсмен резко раскритиковал позицию Красного Креста по отношению к России

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца подыгрывает российской агрессии. Об этом он написал в соцсетях, комментируя обновленную позицию МФКК относительно действий Российского Красного Креста.

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На сайте федерации говорится, что у Российского Красного Креста нет присутствия в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, но, как указывает Лубинец, там ни слова не сказано о временно оккупированном Крыму.

"РЧХ украл в Крыму имущество национального общества Красного Креста Украины. По этому факту открыто уголовное производство, и мы требуем осуждения действий РЧХ. Во-вторых, ранее медиа сообщали, что РЧХ сотрудничал с лагерем Артек во временно оккупированном Крыму. В то же время в выводах федерации пока речь идет только о том, что "партнерство РЧХ с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра. Эти слова выглядят никчемно", — написал Лубинец.

Он считает, что все заявление Красного Креста выглядит как попытка спасти имя и репутацию российской организации.

"Считаю, что МФКК, организация с мировым именем, превратилась в адвоката российских преступников", — заявил Лубинец.

Он надеется на личную встречу с новым президентом МФКК Кейт Форбс, чтобы донести позицию Украины.

Красный Крест состоит из Международного комитета Красного Креста (штаб-квартира в Женеве), Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (штаб-квартира в Женеве) и национальных обществ, входящих в ее состав. Основная цель федерации – поддержка национальных обществ, федерация самостоятельно операционно бездействует на территории страны.

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