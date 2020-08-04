Проект iSpace.news предоставляет возможность в одном месте и в удобном формате получать информацию о важных событиях в финансовом мире

На правах спонсорства

iSpace.news — медиапортал, который дает возможность не просто быть в курсе самых свежих новостей из мира финансов, но и понимать, что именно к ним привело и как они повлияют на жизнь завтра.

Онлайн-ресурс создан для удобства читателей, которые интересуются финансами, бизнесом, экономикой, акциями и инвестициями. Это простой способ получения информации, который экономит время пользователей, ведь все необходимое теперь — в одном месте! Наша цель — помочь разобраться в большом потоке событий, отбирая только нужное и важное. А также сделать восприятие материалов более доступным.

Кто мы и почему нас стоит читать?

Мы — команда журналистов, экономистов и трейдеров, которая пишет о мире финансов и криптовалют простыми словами. Наши материалы включают:

Важные новости

Аналитические обзоры

Теоретические заметки

Истории успехов и провалов

Мы публикуем 5 материалов в день, а утром — сводку данных фондовых и крипторынков за 24 часа.

Кроме этого, вас ждут:

Короткие подкасты Увлекательные видео Итоги недели Анонсы экономических событий

Ежедневно лента блога дополняется статьями, в которых анализируются события как отечественных, так и международных фондовых и крипторынков. Здесь можно найти интересную информацию о стремительных подъемах и громких провалах мировых организаций, а также финансовые советы от экспертов для бизнесменов.

Примеры материалов, размещенных на iSpace.news:

Какое влияние оказала всемирная пандемия COVID-19 на глобальных инвесторов?

Ценность свободного кэша: какой урок преподал бизнесменам вирус?

Анализ работы президентов и влияние правителей на мировую экономику (Трамп, Путин, Си Цзиньпин).

Первые инвестиции в криптобизнес.

Почему именно iSpace.news?

Медиапортал дает возможность собрать в одном месте все самое важное в удобном и простом формате. Каждый начинающий инвестор получит здесь как информационную поддержку, так и практические рекомендации, которые помогут сделать бизнес более рентабельным и поддержать финансовое благосостояние на необходимом уровне. Ресурс ежедневно пополняется необходимой информацией о вариантах пассивного заработка, включая видеоуроки и печатные материалы.

Миссия iSpace.news — финансовая грамотность и правильное, логическое и аналитическое, восприятие событий в мире. В скором времени ожидается запуск полноценного веб-сайта, где общедоступные новости и теория будут подкреплены практическими знаниями ведущих экспертов с разных стран (США, Европа, Азия).

iSpace.news — это оперативный материал без сложных терминов и замысловатых предложений, а также четкая и структурированная аналитика. Выбирая наш онлайн-ресурс, вы всегда будете в курсе самых свежих финансовых новостей и изменений в криптомире.

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