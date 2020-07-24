Центр экспертизы "Тест" решил провести оценку качества колбас, представленных на отечественном рынке

На правах спонсорства

Все мы любим докторскую колбасу! Кто-то любит бутерброды с ней, кто-то кладет в окрошку и оливье - все зависит от личных предпочтений. Одно ясно точно - вкус докторской колбасы известен почти каждому, кто не против вкусно поесть.

Еще в 1930 году начали изготавливать докторскую колбасу, и последующие варенные колбасы. Центр экспертизы "Тест" решил провести оценку качества колбас, представленных на отечественном рынке.

В тестировании приняли участие шесть торговых марок докторских колбас:

● "Укрпромпостач"

● "Тульчин"

● "Фарро"

● "Алан"

● "Ятрань"

● "Ferax"

Технология

Процесс производства вареных колбас почти всегда идентичен друг другу, однако, состав может значительно отличаться.

Мясо измельчают на волчках. Полученную массу солят и маринуют мясо (а также добавляют необходимые компоненты: нитриты, сахар) повторно измельчают мясо и добавляют специи, наполняют оболочки фаршем и перевязывают их шпагатом, отправляют на термическую обработку.

Маркировка и упаковка

Маркировка и упаковка исследуемых образцов были надлежащего качества. Благодаря тому, что вся колбаса была запакована под вакуумом, ее срок годности составляет от 15-20 дней.

Лабораторные испытания

● Основным аспектом качества докторской колбасы является ее безопасность для потребителя, и соответствие стандартам. Лаборатория провела анализ всех образцов на наличие сои и крахмала. Стоит напомнить, что состав Докторской колбасы на 95% состоит из мяса. Также в продукте допустимо присутствие яичных компонентов, сухого молока и меланжа. Колбасы торговых марок "Тульчин","Ятрань","Алан", "Укрпромпостач" благополучно прошли испытания. Их состав соответствовал заявленному на упаковке. А вот в колбасах торговых марок "Фаро" и "Ferax" обнаружены компоненты, которые не входят в состав (соя и крахмал соответственно). Их наличие в продукции является грубым нарушением ДСТУ, поэтому эти производители получили балл ниже остальных.

Были проведены физико-химические испытания, в результате которых, все образцы получили высокий балл.

Также были проведены микробиологические исследования, которые показали, что ни в одной из колбас нет патогенных микроорганизмов.

Органолептическая оценка

Нужно признать, что среди всех представленных образцов, плохой на вкус колбасы мы не обнаружили. Именно этот этап проверки оказался наиболее приятным и лакомым. Качественная Докторская колбаса должна быть однородной в разрезе, без посторонних включений. Цвет колбасы колеблется от светло-розового до насыщенно розового. Запах свойственный пряностям, добавляемым в продукт. Все образцы полностью соответствовали вышеупомянутым параметрам, постороннего запаха или привкуса обнаружено не было. Вкусно – не всегда качественно. Доверяй, но проверяй.

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