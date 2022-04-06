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Обороной "Жулян" командовал экс-замкомандующего ССО Украины. Аэропорт выстоял

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 18:16
Обороной
Сергей Кривонос, фото с личной страницы Facebook
Обороной аэропорта "Жуляны" командовал экс-замкомандующего ССО Украины Сергей Кривонос, который в 2014 году командовал обороной Краматорского аэродрома, сообщается на его странице в Facebook.

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"Вчера закончил командовать обороной важного стратегического объекта – международного аэропорта Жуляны. 25 февраля возглавил, 5 апреля передал должность. 39 дней и ночей", – написал Кривонос.

По его словам, первые две недели обороны были наиболее напряженными и интересными.

"Враг рвался в Киев, а Жуляны были воздушными воротами в Киев. Это второй аэродром, обороной которого руководил во время российско-украинской войны. Первым был Краматорск – 47 дней, сейчас Жуляны – 39 дней", – говорит командир.

Как отмечает Кривонос, за это время был проделан огромный объем работ, а защитники превратили этот аэропорт в мощную крепость, что заставило врага отказаться от намерений по захвату Жулян.

Кривонос поблагодарил всех, кто причастен к обороне Жулян и отметил, что аэропорт уцелел: его не разворовали и не разбили, банкоматы не вскрывали.
Валерия Давыдова
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