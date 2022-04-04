Обстрел нефтебазы в Тернополе, Луганская и Донецкая области под огнем. Ситуация в регионах

В большинстве регионов Украины ночь прошла относительно спокойно, однако в ряде областей продолжались обстрелы. В частности, оккупанты обстреляли нефтебазу в Тернополе и продолжают держать под огнем Донецкую и Луганскую области, сообщили LIGA.net в областных администрациях.

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В частности, в Донецкой области ВСУ отбили попытку наступления на Марьинку. По Авдеевке продолжаются обстрелы реактивной артиллерией. Есть раненые среди гражданских, поврежденные жилые дома и инфраструктура. Также под вражеским огнем насленные пункты Красногоровка, Угледар, Светлодарск. Мариуполь остается в блокаде.



В Луганской области почти все города под постоянным минометным огнем повсюду пожары. Вчера во время артобстрела в Новодружеске погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарку людям.



В Херсонской области ситуация ухудшается: на территории всей области происходят обстрелы и взрывы, особенно на границах Днепропетровской и Николаевской областей. В селах отсутствуют свет и вода, лекарств нет вообще, а магазины закрыты с начала войны.

В Черниговской области ВСУ проверяют освобожденные от оккупантов села в северной части и поближе к границе. Обстрелов Чернигова больше не было.



В Киевской области продолжается зачистка и разминирование в Бучанском, Вышгородском и Броварском районе. В общинах, находящихся под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи, завозится гуманитарная помощь.

Валерия Давыдова

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