Объявлен конкурс на должность руководителя редакции ЛІГА.Money в Ligamedia

ЛІГА.Money - це сайт з фінансової грамотності та прозорого і чесного порівняння кредитів українських банків. Ми допомагаємо українцям ухвалювати розумні фінансові рішення, надаємо точну, надійну інформацію про гроші та фінансові продукти.

ЛІГА.Money – це спільний проєкт Ligamedia та Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Цілі для редакції ЛІГА.Money :

За рік ЛІГА.Money має стати найавторитетнішим сайтом для українців з особистих фінансів: ми прагнемо досягти цього внаслідок корисності, достовірності та точності інформації, сформованої довіри читача до сайту і контенту. Задача ЛІГА.Money – надати читачеві корисну інформацію, сприяти покращенню його фінансової поведінки. Наша мета – зробити ЛІГА.Money найкращим путівником у світі особистих фінансів українською мовою.

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи в ЗМІ або фінансовій організації.

Редакторський досвід – від 5 років.

Лідерські якості, комунікабельність, стратегічне мислення та здатність працювати на результат. Ініціативність, відповідальність, гнучкість до зовнішніх умов у поєднанні із цілеспрямованістю.

Наявність зацікавленості та експертних знань у сфері особистих фінансів: кредити, депозити, платіжні та кредитні карти, банківське обслуговування, страхування, захист прав споживачів тощо.

Рідна українська, знання англійської мови (обов'язково).

Завдання керівника редакції ЛІГА.Money:

Стратегічне та операційне керування контентом на ЛІГА.Money у взаємодії з представниками Проекту USAID (відповідно до стандартів Ligamedia).

Керування роботою команди журналістів. Завдання – створення актуального та корисного для читача сайту, який розвиває фінансову грамотність та просуває інструмент порівняння (журналістські та загальноосвітні статті, думки експертів, новини, інфографіка і у майбутньому - відеоконтент).

Написання та редагування статей.

Seo-оптимізація і просування контенту.

Розробка та керування стратегією просування у соціальних мережах

Мінімальна кількість контенту – 3-5 статей на тиждень, и 10-20 розширених новин. Штат на поточний момент – 3 людини (разом з редактором ЛІГА.Money)

Співробітництво з НБУ, ФГВФО (як регуляторів, що розвивають фінансову грамотність).

Ми пропонуємо:

Доступ до 6-9 млн читачів LIGA.net.

Стабільну конкурентну оплату праці (за результатами співбесіди).

Роботу у великій українській медіакомпанії.

Можливість реалізувати власні амбіції та створити дуже корисний для мільйонів українців проєкт.

Резюме та посилання на власні статті надсилати до 17.06 на адресу money@liga.net





