Очередей, как таковых, нет. Какая ситуация на границе Украины, рассказали в ГПСУ

Очередей на границе Украины пока в основном нет, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге.

"Есть отдельные часы и направления, где небольшое количество граждан и очередь может достигать около 100 авто. Время на границе может достигать нескольких часов", – сообщил он.

И добавил, что украинцам продолжили возможность пересекать границу по внутреннему паспорту.

Между тем пограничники фиксируют увеличение тех, кто направляется обратно в Украину.

Впрочем, говорит Демченко, нельзя утверждать, что люди возвращаются массово, потому что выезд из Украины до сих пор преобладает над въездом.

Вместе с тем, границу в сторону Украины пересекают уже не только мужчины, но и женщины, дети, пожилые люди.

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Катерина Амеліна

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