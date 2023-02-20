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Одним из заводов в Днепре управляет обвиняемый в сепаратизме. Его дело пропало из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 22:13
Одним из заводов в Днепре управляет обвиняемый в сепаратизме. Его дело пропало из-за войны - Фото
Фото: Bihus.info

Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов (АО "Днепровагонстрой") с 2019 года возглавляет Андрей Анофриев, которого уже два года официально подозревают в сепаратизме и участии в незаконном военизированном формировании. Судить его не смогли по причине того, что из-за временной оккупации Луганской области дело исчезло, говорится в сюжете Bihus.info.

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В апреле 2021 года Анофриева задержали по подозрению в причастности к незаконному вооруженному формированию "Всевеликое войско донское" в 2014 году, о чем сообщали в Офисе генпрокурора и СБУ, но отпустили под ночной домашний арест.

В течение 2021 году досудебное расследование против Анофриева было завершено и дело передали в Марковский районный суд Луганской области. После полномасштабного российского вторжения Марковка оказалась под временной оккупацией.

Суд вместе с делом против Анофриева оказался вне доступа украинского правосудия.

Материалы дела должны быть переданы в Покровский районный суд Днепропетровской области, но этого не произошло. Одновременно в прокуратуре заявили, что действующее уголовное процессуальное законодательство не предусматривает повторное направление обвинительного акта в другой суд.

Благодаря этому Анофриев продолжает возглавлять Днепровагонремстрой и подписывать контракты с государственными предприятиями.

В сентябре 2022 года завод подписал контракт с госпредприятием "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения", в декабре 2022 года – контракт на капитальный ремонт полувагонов с госпредприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Андрій Водяний
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сепаратизм днепр
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