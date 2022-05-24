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Оккупанты наступают в районе Бахмута, Северодонецка и Лимана: сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 19:00
Оккупанты наступают в районе Бахмута, Северодонецка и Лимана: сводка Генштаба ВСУ - Фото
Фото: Министертсво обороны/Facebook

На Донецком направлении российские войска продолжают ведение активных наступательных действий, пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ. 

При поддержке артиллерии и авиации враг ведет наступление в направлении населенного пункта Лиман

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На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются. 

На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка. 

На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил. Обстреливал артиллерией подразделения Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел. 

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка. 

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Обстреливал наши войска из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и вел контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка. Проводил мероприятия по инженерному и логистическому обеспечению своих войск. 

На временно оккупированной территории Крыма противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины. 

На Сиверском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории Брянской области. Агрессор нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области. 

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили главные усилия на удержании занятых позиций. 

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

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Роман Брыль
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ВСУ наступление генштаб российские оккупанты сводка генштаба
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