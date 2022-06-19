Оккупанты обстреливают Харьков уже почти "по графику" – ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки враг нанес два удара по инфраструктуре Индустриального района Харькова.

"Как видим, оккупанты продолжают терроризировать мирное население города постоянными обстрелами уже почти "по графику", – уточнил Синегубов.

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Он добавил, что возле Изюма враг нанес удар по нефтеперерабатывающему предприятию. Масштабный пожар еще ликвидируют. К счастью, без пострадавших.

В результате обстрелов Андреевки и Донца в Изюмском районе погиб 73-летний мужчина, четверо гражданских получили ранения. Один ранен в Чугуеве. В течение суток также подвергались обстрелам Дергачевская, Золочевская громады.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. В районе населенного пункта Рубежное, что на северо-востоке от Харькова, враг безуспешно пытался провести разведку боем. Оккупанты провели дистанционное минирование села Черкасские Тишки.

В районе Изюма враг готовит новые попытки наступления в направлении Славянска. ВСУ держат оборону и наносят оккупантам ощутимые потери.

18 июня ВСУ отбили штурмы армии России под Бахмутом и Северодонецком – Генштаб.

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Роман Брыль

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