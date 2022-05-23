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Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на Донбассе. ВСУ отбили 16 атак – ООС

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 22:37
Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на Донбассе. ВСУ отбили 16 атак – ООС - Фото
Фото: ООС/Facebook

За текущие сутки, 23 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 16 атак оккупантов на Донецком и Луганском направлениях. Еще на одной локации продолжаются бои, сообщает штаб ООС.  

Украинские военные уничтожили 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники, 1 вражеский автомобиль. 

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10". 

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. 

Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, из них: 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции.  

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести. 

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Роман Брыль
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