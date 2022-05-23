Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на Донбассе. ВСУ отбили 16 атак – ООС

За текущие сутки, 23 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 16 атак оккупантов на Донецком и Луганском направлениях. Еще на одной локации продолжаются бои, сообщает штаб ООС.

Украинские военные уничтожили 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники, 1 вражеский автомобиль. Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, из них: 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции.

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.