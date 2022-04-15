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Оккупанты повредили 324 украинских больницы, 24 из них восстановить невозможно

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 15:44
Оккупанты повредили 324 украинских больницы, 24 из них восстановить невозможно - Фото
Разрушенная больница, фото - Людмила Денисова

С начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили 324 больницы, среди них – 14 детских больниц, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

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Не подлежат восстановлению 24 заведения здравоохранения. Кроме того, под обстрелы попали 60 бригад экстренной медицинской помощи, шесть врачей погибли.

Денисова обратила внимание, что это очередное нарушение оккупантами Женевской конвенции и такие действия являются военным преступлением в соответствии с Римским статутом.

Валерия Давыдова
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