Оккупанты повредили 324 украинских больницы, 24 из них восстановить невозможно

С начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили 324 больницы, среди них – 14 детских больниц, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Не подлежат восстановлению 24 заведения здравоохранения. Кроме того, под обстрелы попали 60 бригад экстренной медицинской помощи, шесть врачей погибли.

Денисова обратила внимание, что это очередное нарушение оккупантами Женевской конвенции и такие действия являются военным преступлением в соответствии с Римским статутом.

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.