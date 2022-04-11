Оккупанты предлагают подросткам деньги, чтобы те сдали позиции ВСУ – Служба безопасности

Оккупанты используют подростков, чтобы разведывать позиции ВСУ, предупреждают в Службе безопасности.

Так, напоминают, что в Харькове россияне через телеграм предлагали парню деньги, если тот расскажет, где находятся позиции ВСУ в городе.

В Луганской области оккупанты напрямую предложили подростку деньги в обмен на информацию о передвижении украинских военных. Его убеждали, что ему ничего не будет, он ведь несовершеннолетний.

"Благодаря вмешательству украинских силовиков ребята не успели передать информацию врагу. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Родителей просят быть внимательными и следить за тем, с кем общаются их дети.

Катерина Амеліна

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