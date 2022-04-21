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Оккупанты продолжают штурм "Азовстали" и морского порта в Мариуполе – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 19:14
Оккупанты продолжают штурм
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь". Об этом говорится в сводке Генштаба ЗСУ.  

На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола.

По имеющейся информации, на 1 мая в занятой российской федерацией части Херсона спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами. 

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Противник продолжал наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. 

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории республики Беларусь.  

На Слобожанщине обстановка существенных изменений не претерпела. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города.  

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха нет. 

Враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике.

По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов. 

Кроме того, значительно деморализует личный состав оккупационных подразделений проведенная принудительная мобилизация на непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывшего на доукомплектование регулярных подразделений РФ. 

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ российские войска мобилизация мариуполь азовсталь сводка генштаба
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