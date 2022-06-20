Оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ в сторону Херсона – сводка Генштаба

На Южнобугском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск в сторону Херсона, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяет авиацию.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты и нанес авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудара вблизи Яковлевки и ракетные удары у Майского, Доломитного, Зайцева и Нью-Йорка.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытается не допустить перегруппировку подразделений наших войск. Наносит авиаудары по населенным пунктам.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения сил обороны к государственной границе Украины.

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает 5 носителей крылатых ракет морского базирования.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.