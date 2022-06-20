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Оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ в сторону Херсона – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 07:39
Оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ в сторону Херсона – сводка Генштаба - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Южнобугском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск в сторону Херсона, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.  

На Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяет авиацию. 

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На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты и нанес авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. 

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудара вблизи Яковлевки и ракетные удары у Майского, Доломитного, Зайцева и Нью-Йорка. 

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытается не допустить перегруппировку подразделений наших войск. Наносит авиаудары по населенным пунктам. 

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина. 

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения сил обороны к государственной границе Украины. 

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает 5 носителей крылатых ракет морского базирования. 

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ ВСУ северодонецк наступление авиаудары российские оккупанты
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