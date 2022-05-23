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Оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС в его доме

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 18:29
Оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС в его доме - Фото
ЗАЭС (Фото: пресс-служба Энергоатома)

Российские оккупанты сегодня, 23 мая, ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.   

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С многочисленными пулевыми ранениями Сергей Швец госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь.  

"Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Чудовища, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности", – призывают в Энергоатоме. 

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Роман Брыль
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