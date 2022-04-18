Оккупанты разрушили олимпийский спорткомплекс в Кременной

Оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Обычно здесь тренировались представители олимпийской сборной, только недавно он был отстроен в рамках "Большого строительства".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как пишет Гайдай, артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля, а ночью участились и стали мощнее. Они уже привели к возгоранию семи жилых домов, хозяйственных построек, лесной подстилки.

А несколько часов назад оккупанты попали в "Олимп". В результате вспыхнул пожар на 2400 кв. м. Спасатели на месте – пытаются локализовать огонь. Так как совсем рядом расположен лесной массив.

Кроме того, из-за обстрелов по области вспыхнули еще по меньшей мере 15 жилых домов. Пострадали жилые массивы в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированы.

Еще два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной общины.

Несколько домов повреждены, два человека убиты и четверо ранены в результате обстрела города Золотое.

В Лисичанске обстреляно здание патрульной полиции – шестеро сотрудников в госпитале

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.