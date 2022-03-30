Оккупанты уничтожили нефтебазу в Днепре

Оккупанты обстреляли и уничтожили нефтебазу в Днепре, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.По словам Лукашука, сегодня днем обстреляли территорию Апостоловского общества со стороны Херсонской области, жертв и поврежденных объектов не было. Позже произошел еще один обстрел уже в областном центре.В результате двумя ракетами была уничтожена нефтебаза с топливом, а обломками другой ракеты повреждены два бензовоза. Пострадавших или погибших нет.Также председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что в Новомосковске оккупанты попали в один из заводов, погибших нет.