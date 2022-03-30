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Оккупанты уничтожили нефтебазу в Днепре

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 22:17
Оккупанты уничтожили нефтебазу в Днепре - Фото
Иллюстративное фото, источник - ГСЧС
Оккупанты обстреляли и уничтожили нефтебазу в Днепре, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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 По словам Лукашука, сегодня днем обстреляли территорию Апостоловского общества со стороны Херсонской области, жертв и поврежденных объектов не было. Позже произошел еще один обстрел уже в областном центре.

В результате двумя ракетами была уничтожена нефтебаза с топливом, а обломками другой ракеты повреждены два бензовоза. Пострадавших или погибших нет.

Также председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что в Новомосковске оккупанты попали в один из заводов, погибших нет.
Валерия Давыдова
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война днепр
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