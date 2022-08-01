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Оккупанты ведут разведку через приложения, разработанные спецслужбами РФ – МВД

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 14:09
Оккупанты ведут разведку через приложения, разработанные спецслужбами РФ – МВД - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

В Министерство внутренних дел предупреждают, что оккупанты могут получать информацию о расположении военных объектов и критической инфраструктуре через приложения, разработанные спецслужбами России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что через российские приложения в формате игры пользователи могут бессознательно предоставлять разведданные о расположении военных объектов и критической инфраструктуре в Украине. 

В киберполиции отмечают, что, если в приложении предлагают осуществлять фотофиксацию местности, делиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте, это должно насторожить пользователей. 

Фото: МВС

Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует загружать приложения только из официальных источников – App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery.

Также рекомендуют проверять информацию о разработчиках приложения, доступы, которые приложение требует при установке, и отзывы пользователей.

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Наталия Фреик
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