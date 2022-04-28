Оккупанты за сутки убили в Луганской области четырех человек и повредили больницу

За сутки в Луганской области погибли четыре человека, ранены еще четыре, 10 домов разрушены в Попасной. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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В общей сложности, 29 раз за последние сутки российская армия наносила удары по домам луганчан. Применены авиация, системы залпового огня, ствольная артиллерия, минометное оружие.

По 10 раз обстреливали Попасную и Лисичанск, четыре очень продолжительных раза – Горную общину. Утром стало известно еще о 10 разрушенных домах в Попасной.

Кроме того, из-за обстрелов в больнице Северодонецка повреждены три этажа, исчезли свет и вода. На одном из этажей произошло прямое попадание снаряда в палату. Находившаяся там женщина погибла на месте.

Это одна из двух больниц, которые до сих пор работают в Луганской области.

Сергей Гайдай призывает жителей эвакуироваться из обстреливаемых населённых пунктов. Сегодня эвакуационный транспорт будет ждать украинцев в Рубежном, Попасной, Лисичанске, Горном и Северодонецке.

Валерия Давыдова

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