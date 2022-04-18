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Оккупанты зашли в Кременную в Луганской области, идут уличные бои – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 09:28
Оккупанты зашли в Кременную в Луганской области, идут уличные бои – Гайдай - Фото
Разрушение в Луганской области, фото - Сергей Гайдай

Оккупанты зашли в город Кременная в Луганской области, сейчас на улицах идут бои. Об этом сообщил Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА.

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"Одна из самых горячих точек Луганской области, кроме Попасной, это Кременная. Туда уже зашла российская армия, огромное количество техники. Еще сегодня планировали для эвакуации людей выезды по лесным тропам, но за ночь все изменилось," – рассказал он в эфире беларуского телеканала Белсат.

Пока сложно сказать, сколько именно людей еще осталось в городе, потому что это не первый день боев в Кременной и поэтому многие люди прячутся в укрытиях. В то же время, нет возможности подъехать и выяснить, сколько еще людей там осталось.

Относительно погибших в Золотом Гайдай уточнил, что город с момента начала полномасштабного вторжения постоянно находится под огнем и на этот раз артиллерийский обстрел накрыл пятиэтажный дом.

Как отмечает Гайдай, россияне знали, что стреляют по жилому дому и делали это специально, чтобы пострадало как можно больше людей.

Глава Луганской ОГА напоминает, что в области не осталось ни одного безопасного места и еще раз призывает людей к эвакуации. Сегодня людей попытаются вывезти из Попасной, Рубежного, Горской громады, Северодонецка, Лисичанска.

Валерия Давыдова
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война луганская область
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