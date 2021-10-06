Онлайн-сервис Uklon стал Генеральным спонсором харьковского ФК Металлист

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Партнерство будет включать проведение ряда совместных спортивных и социальных активностей под эгидой клуба. Все инициативы будут направлены на поддержку и развитие украинского профессионального и детского спорта, как в Харькове, так и в Украине в целом.

"Ежегодно Украина доказывает, что нет непреодолимых целей для наших спортсменов. Для нас огромная гордость не только лично поддерживать и болеть за украинских чемпионов, но и стать компанией для которой развитие здоровой и сильной нации является очень важным приоритетом. Поэтому мы уверены, что за эти два года мы вместе сделаем много важных проектов ", – комментирует соучредитель и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь.

"И Металлист, и компания Uklon являются лидерами в своих отраслях и стремятся всегда побеждать. Мы рады нашему партнерству и тем возможностям, которые оно открывает. Мы будем вместе развивать детский спорт на базе современной в Украине Академии футбола "Металлист". Также, будут развиваться сервисы для болельщиков с использованием самых передовых технологий. И главное, мы будем вместе популяризировать здоровый образ жизни, спорт и футбол по всей стране ", – говорит вице-президент ФК "Металлист" Евгений Красников.

Напомним, что Uklon – это первый и крупнейший украинский онлайн-сервис вызова авто. Сейчас компания работает в 27 городах Украины: Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Ровно, Львов, Запорожье, Винница, Сумы, Луцк, Полтава, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Николаев и другие.

Сервис предлагает множество опций при заказе автомобиля: можно выбрать машину с молчаливым водителем, указать, что с вами будет животное, или нужно авто с детским креслом.Также можно заказать электрокар, разделить поездку с другом или выбрать AntiCOVID-класс авто с защитными перегородками.

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