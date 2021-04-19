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Онлайн трансляция ЛІГА.Money: как доступная ипотека повлияет на рынок недвижимости?

19.04.2021, 11:20
Онлайн трансляция ЛІГА.Money: как доступная ипотека повлияет на рынок недвижимости? - Фото

Квартирный вопрос актуален для многих семей. Все вокруг говорят о доступной ипотеке под 7% годовых. Действительно ли эта программа позволит миллионам украинцам воплотить мечту о собственном жилье? И что будет с ценами на недвижимость в ближайшее время? Об этом мы поговорим во время очередного онлайн эфира ЛІГА.Money с представителями ведущих украинских банков, аналитиками рынка и представителями рынка недвижимости.

О чем будем говорить?

Что происходит с ценами на недвижимость на первичном и вторичном рынке? Как соотносятся спрос и предложение на рынке?

Насколько доступной является ипотека сегодня, какие условия предлагают банки?

Какие требования к клиентам сегодня по ипотечным кредитам, и как они изменились со времен последнего ипотечного бума 2006-2008 годов? Каков портрет идеального и реального клиента, который хочет получить ипотечный кредит?

Почему ипотека до сих пор не стала двигателем развития рынка недвижимости и не решила квартирный вопрос для миллионов украинцев? И когда это станет возможным?

Где и когда?

На facebook странице ЛІГА.Money https://www.facebook.com/events/282128950067577 и на главной странице liga.net 20 апреля во вторник в 16.00

Оставляйте свои вопросы в комментариях к трансляции, и мы обязательно обсудим их на встрече. Присоединяйтесь 20 апреля, в 16.00!

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ипотека ЛІГА.Money
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