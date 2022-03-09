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Ошибка вышла. Путину доложили, что в Украину не отправляли срочников – Песков

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 20:16
Ошибка вышла. Путину доложили, что в Украину не отправляли срочников – Песков - Фото
Дмитрий Песков (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Президент РФ Путин приказывал не привлекать военнослужащих срочной службы "для выполнения задач на территории Украины". Те, кто обошел этот приказ, будут наказаны.

Об этом пропагандистским СМИ РФ сказал пресс-секретарь тирана Дмитрий Песков, объясняя, как некоторые солдаты срочной службы российской армии оказались захвачены в плен в Украине.

Песков убеждает, что Путин отдал приказ не привлекать военнослужащих срочной службы "для выполнения заданий на территории Украины". Ему доложили, что приказ был исполнен.

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Однако сегодня российское Минобороны официально подтвердило, что Россия послала на войну в Украину срочников.

"К сожалению, оказалось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил", – сказал спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков. России нужно было объяснить, как ряд солдат срочной службы были захвачены в плен в нашей стране.

Песков убеждал пропагандистов, что виновные за эту "ошибку" будут наказаны – и уже есть указ Путина направить материалы для " проверки и оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания" в Главную военную прокуратуру.

Уляна Букатюк
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дмитрий песков агрессия строчники Путін
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