Ошибка вышла. Путину доложили, что в Украину не отправляли срочников – Песков

Президент РФ Путин приказывал не привлекать военнослужащих срочной службы "для выполнения задач на территории Украины". Те, кто обошел этот приказ, будут наказаны.

Об этом пропагандистским СМИ РФ сказал пресс-секретарь тирана Дмитрий Песков, объясняя, как некоторые солдаты срочной службы российской армии оказались захвачены в плен в Украине.

Песков убеждает, что Путин отдал приказ не привлекать военнослужащих срочной службы "для выполнения заданий на территории Украины". Ему доложили, что приказ был исполнен.

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Однако сегодня российское Минобороны официально подтвердило, что Россия послала на войну в Украину срочников.

"К сожалению, оказалось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил", – сказал спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков. России нужно было объяснить, как ряд солдат срочной службы были захвачены в плен в нашей стране.

Песков убеждал пропагандистов, что виновные за эту "ошибку" будут наказаны – и уже есть указ Путина направить материалы для " проверки и оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания" в Главную военную прокуратуру.

Уляна Букатюк

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