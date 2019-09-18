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Особенность выбора светодиодного LED прожектораp

Особенность выбора светодиодного LED прожектора - Фото
LED прожекторы
18.09.2019, 16:56

Как правильно выбрать прибор

На правах рекламы

Появление на рынке новинок в сфере осветительных технологий стало причиной возникновения новых вопросов у потребителей. Какой прибор лучше выбрать? Насколько эффективно такое освещение? Подойдут ли светильники нового образца для освещения улицы? В большинстве случаев ответы удовлетворяют потенциальных покупателей и ставят перед ними новую задачу – выбор прибора.

Одна из наиболее распространенных проблем – выбор светодиодного прожектора для освещения улицы. Этот современный вид оборудования пришел на смену знакомым всем фонарям. Главное отличие – улучшенные показатели освещенности окружающего пространства при низких энергозатратах.

Как освещались улицы прежде? Большого выбора при покупке приборов у потребителей не было. В целях организации уличного освещения использовались лампы накаливания или галогенки. Такие устройства быстро нагревались, были чувствительны к температурным перепадам, имели низкий КПД, лампочки в фонарях быстро перегорали. Владельцы частных территорий помнят, насколько важно было иметь запас лампочек для уличного светильника.

С появлением Led  технологий проблема разрешилась сама собой.

Преимущества лед прожектора

Светодиодный прожектор для улицы отличается высокими показателями мощности при небольшом энергопотреблении. Эксплуатационный срок таких приборов позволяет забыть о необходимости замены элементов, а яркость освещения – задуматься о покупке подобных изделий для использования на всех участках территории.

Как выбрать Led прожектор

Светодиодные прожекторы могут отличаться конструкционно. Выделяют несколько групп товаров:

  • стандартный уличный светодиодный прожектор используется для освещения открытых пространств;
  • грунтовой светодиодный прожектор устанавливается непосредственно в грунт и служит для подсветки лужаек, дорожек и пр.;
  • ландшафтный led прожектор служит для украшения территории и подчеркивания ее дизайна.

В ассортименте продукции производителей есть матричные и линейные модели, отличающиеся типом расположения светодиодов, формой корпуса, силой светоотдачи. Выбирайте модель, которая максимально точно соответствует запросу.

Мощность

При выборе прибора особое внимание уделите изучению параметров мощности. Стоит знать, что в сравнении с лампами накаливания, лед лампы дают почти в 2 раза больше света при одинаковой мощности. Так, купив светодиодный прожектор на 50 Вт вы получите на 100% большую освещенность, чем при использовании лампы накаливания с идентичными мощностными параметрами.

Освещать улицу можно в разных оттенках. Для создания нестандартной атмосферы можно выбрать прожектор с красными, синими, зелеными лампами. Для поклонников классики есть множество моделей с традиционным белым и желтым светом. Спектр также может разниться от холодного до теплого.

Корпус

Корпус светодиодного прожектора должен быть надежно защищен от механических и погодных воздействий. Убедитесь в том, что производитель позаботился о том, чтобы под обивку прожектора не проникала влага и пыль, а сам прибор не разрушился при случайном ударе или сильном ветре. Смотрите на маркировку: IP – устройство, защищенное от твердых частиц, цифра после буквенного обозначения – защита от проникновения влаги.

Источник информации https://evrosvet.com.ua/

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