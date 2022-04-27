Палачи Богдановки: "Схемы" нашли российских военных, издевавшихся над местными жителями

Броварская окружная прокуратура Киевской области 27 апреля заочно сообщила двум российским военным – Александру Васильеву и Алексею Булгакову – о подозрении по статье "нарушение законов и обычаев войны". Они пытали украинского военнопленного и местного священнослужителя в селе Богдановка под Киевом, говорится в материале "Схем" (Радио Свобода).

Мужчины запомнили своих палачей и впоследствии узнали двух из них на фото. "Схемы" идентифицировали этих двух российских военнослужащих. Оба служат в 15 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, в воинской части 90 600 из Самарской области.

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Александр Васильев, по словам потерпевших, вел себя особенно жестоко. Военнопленный – боец территориальной обороны села – рассказал, что тот бил его прикладом. Зажимал конечности.

"Майор (Васильев. – Ред.) допрашивал пленного, применяя к нему физическую силу, запугивал и унижал. Когда мужчина находился на коленях со скованными за спиной наручниками руками, майор наносил удары прикладом автомата по спине, рукам и ногам. Наступал ногами на конечности и угрожал применением оружия. После всех пыток мужчина был оставлен в подвале без еды и с минимальным количеством воды на несколько дней", – цитируют "Схемы" сообщение прокуратуры.

Местный священнослужитель также узнал этого офицера – Васильев заставил его раздеться в присутствии других солдат.

"По его приказу священнослужитель снял с себя всю одежду, после чего подозреваемый надел ему на голову шапку так, чтобы она закрывала ему глаза, лентой связал руки за спиной и незаконно допрашивал", – сообщили в прокуратуре.

Александру Васильеву уже во время полномасштабной войны против Украины в апреле исполнилось 40 лет.

Алексей Булгаков – он же Валентин Сергеевич Доран, он же Алексей Иванов. У него несколько страниц в соцсетях под разными именами, но повсюду на фото – он.

По данным украинских правоохранителей, Булгаков – капитан, носит прозвище "Шмель".

Ему 40 лет. Среди групп, в которых он является участником, – "Военная разведка России". Вместе с супругой воспитывает двоих детей.

Украинский военный, попавший в плен к захватчикам в Богдановке и пострадавший от Васильева, запомнил и его приспешника. Именно Алексей Булгаков, по словам мужчины, отдавал приказ Васильеву его избивать. И сам Булгаков также бил украинца.

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Роман Брыль

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