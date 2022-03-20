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Папа Римский призвал остановить войну в Украине. На украинском языке

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 21:31
Папа Римский призвал остановить войну в Украине. На украинском языке - Фото
Папа Римский Франциск на общей аудиенции (Фото: Alessandro Di Meo/EPA)

Папа Римский Франциск написал пост на украинском языке в поддержку Украины в сети Twitter.

Будьмо поруч із цим багатостраждальним народом і обіймімо його конкретними зусиллями та молитвою. Прошу вас, не звикаймо до війни та насильства, не втомлюймося великодушно приймати, не лише тепер, але й наступними тижнями та місяцями. #Україна

March 20, 2022

Понтифик добавил, что это касается не только настоящего момента, но и ближайшего будущего – недель и месяцев.

"Будем рядом с этим многострадальным народом и обнимем его конкретными усилиями и молитвой".

Прошу вас, не будем привыкать к войне и насилию, не устанем великодушно принимать, не только теперь, но и в последующие недели и месяцы", – написал Папа Римский.

Уляна Букатюк
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папа римский франциск Папа римский
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