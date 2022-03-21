Парламентарии 13 стран подписали совместное заявление о необходимости защитить наше небо
21.03.2022, 19:09
Фото: iStock/Global Images Ukraine
13 стран присоединились к подписанию совместного заявления "О необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.
Парламентарии Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Швеции, США и Великобритании подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины", – сообщил премьер.
По его словам, миллионы украинцев сегодня нуждаются в защищенном небе над Украиной. Поэтому Шмыгаль поблагодарил за это решение.
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