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Парламентарии 13 стран подписали совместное заявление о необходимости защитить наше небо

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 19:09
Парламентарии 13 стран подписали совместное заявление о необходимости защитить наше небо - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

13 стран присоединились к подписанию совместного заявления "О необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

Парламентарии Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Швеции, США и Великобритании подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины", – сообщил премьер.

По его словам, миллионы украинцев сегодня нуждаются в защищенном небе над Украиной. Поэтому Шмыгаль поблагодарил за это решение.

Шмыгаль Стефанчук украинское небо
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