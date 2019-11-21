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Почему медицина не должна быть бесплатнойp

Почему медицина не должна быть бесплатной - Фото
21.11.2019, 09:50

Достигнув успехов на офтальмологическом поприще, врачи решили, что им по силам открыть ещё одно медучреждение – хирургический центр "СІТІ ДОКТОР"

На правах рекламы

Украинские пациенты то и дело дискутируют о том, где лучше лечиться: в государственных клиниках, где деньги ходят за пациентом, или же в частных медицинских учреждениях, где профильные специалисты якобы сильнее и сервис получше.

Пациенты больших городов склоняются всё же к частной медицине. Ведь у них возможностей найти качественную медпомощь больше, чем у соотечественников из глубинки, где, кроме сельской амбулатории, лечиться негде. И, поскольку спрос порождает предложение, количество частных медицинских центров растёт с каждым годом. Однако так ли легко создать клинику, которой бы доверили своё здоровье украинцы? Ведь это требует инвестиций и гарантий. Пока что украинские врачи не боятся становиться предпринимателями и совершенствовать украинскую систему медицинских услуг. И это несмотря на то, что рынок консолидируется, конкуренция ужесточается.

Клиника будущего

Через большие испытания пришлось пройти основателям ведущего в столице офтальмологического центра "АЙЛАЗ" Оксане Аверьяновой и Андрею Ковалёву. Рискуя и своими, и чужими инвестициями, 15 лет назад они решили, основываясь на собственном международном опыте, открыть клинику восстановления зрения. И не прогадали.

Достигнув успехов на офтальмологическом поприще, врачи решили, что им по силам открыть ещё одно медицинское учреждение – хирургический центр полного цикла «СІТІ ДОКТОР». «АЙЛАЗ» смог занять своё место, потому что выбрал инновационный путь развития. Клиника выросла, и потребовались более просторное здание», - рассказывает директор «АЙЛАЗа» Оксана Аверьянова, которая и стала идейным вдохновителем расширения медицинского бизнеса. Сейчас в проект уже инвестировано более $6 млн., и вливання продолжаются – в оборудование. Инвестором клиники СitiDoctor стала холдинговая компания с иностранными инвестициями USG Holding.

Идея новой клиники заключалась в том, чтобы собрать команду сильных хирургов, занимающихся узкоспециализированными проблемами, востребованными в Украине, и окружить их специалистами смежных специальностей. Сейчас такая идея за рубежом называется мультидисциплинарным подходом. Сегодня очень много вопросов в хирургии решается на стыке узких специальностей и именно кооперация специалистов разных профилей может решить проблему наиболее эффективно!

«Основные проблемы в лечении заболеваний заключаются в том, что очень часто причина заболевания лежит на грани нескольких патологий. И правильное и успешное лечение – это результат совместной работы специалистов разного профиля», - рассказывает Оксана Аверьянова.

Однако, чтобы отладить процесс сотрудничества, основателям и персоналу клиники пришлось пройти несколько кругов ада.

Первым вызовом стал кадровый голод, присущий медицинской отрасли, а именно – хирургии. «Хороших хирургов в стране много, но многие из них продолжают работать на базах устаревших операционных с устаревшей системой вентиляции, без стерилизации воздуха. И это проблема», - сетует Аверьянова. Организовать хирургические направления полного цикла – от диагностики до реабилитации, которые особо востребованы в нашей стране, при отсутствии квалифицированных кадров, достаточно непросто. Несмотря на сложности, ортопедическая хирургия, вертебральная нейрохирургия, малоинвазивная хирургия ЛОР-органов и восстановления слуха в «СІТІ ДОКТОР» состоялась.

Вторая сложность – оснащённость последними разработками. «Многие операции, которые сегодня можно выполнить, требуют особых условий операционного блока – полной стерильности, особых технологий очищения воздуха», - рассказывает Аверьянова, добавляя, что всё это реализовано в СitiDoctor. Основатели рассказывают, что строили клинику будущего с суперсовременными технологиями. Только на создание правильной системы очистки воздуха, включая создание ламинарных потоков в операционных, потребовалось 20 млн. гривен.

Оксана Аверьянова рассказывает, что при создании клиники рассматривалось только новое автономное помещение. При этом построено оно должно быть только по медицинским требованиям, что в разы увеличивает инвестиции и сроки окупаемости. «Но в специальных клиниках предоставляются на порядок более качественные услуги. Это не всегда понимают пациенты в поисках более дешёвой услуги», - говорит она. Тем не менее, сегодня СitiDoctor обслуживает до 100 пациентов в день.

Не так, как конкуренты

Хотя основатели «АЙЛАЗа» и «СІТІ ДОКТОР» уверяют, что не ощущают конкуренции со стороны именитых игроков рынка медицинских услуг, всем известные "Медиком", "Добробут", "Обериг" и прочие флагманы рынка не спят – кто-то обновляет оборудование, кто-то консолидирует бизнес, укрупняясь. Но СitiDoctor выбрал для себя другой путь развития. «Мы строим свою клинику и свой концепт. Мы развиваем направления, в которых нуждаются украинцы и которые пока остаются проблемными и не решёнными», - говорит Оксана Аверьянова.

Сегодня СitiDoctor предлагает довольно редкие услуги: гинекологическая эстетическая хирургия, хирургия восстановления слуха, программа борьбы с излишним весом, уникальные эндоскопические операции на диафрагме и пищеводе, малоинвазивная эндокринная хирургия, бескровная хирургия ЛОР-органов.

На базе «СІТІ ДОКТОР» уже сейчас базируется кафедра пластической хирургии и сосудистой хирургии Киевского государственного медицинского института А.А. Богомольца. «Студентам есть чему поучиться в наших стенах. И мы гордимся этим!», - говорит Аверьянова.

Многие сегодня играют в рыночную игру – кто дешевле. СitiDoctor в ней не участвует. Честное ценообразование не предполагает скидок в 50%!  «Правильная, современная медицина – это очень дорогостоящая вещь. И оборудование, и знания врачей требуют лет и лет работы, больших финансовых вложений. Но именно так и должно быть, когда речь идёт о жизни и здоровье человека», - поясняет политику ценообразования компании Аверьянова.

Впрочем, в государственных клиниках люди платят зачастую больше, чем в частных клиниках. При этом ответственность врача ниже, условия пребывания пациента на порядок хуже.

«В сознании наших людей всё ещё давлеет представление, что надо оперироваться в госклинике – там честнее, а вот в приватной клинике с тебя “сдерут”. Это не так. Но сознание пациентов меняется медленно», - говорит Аверьянова. - «И мы работает над этим. Хорошие частные клиники повышают авторитет частной медицины. И это одна из наших задач».

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