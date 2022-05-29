Почти миллион долларов для ВСУ. Kalush Orchestra продали микрофон Евровидения на аукционе
29.05.2022, 21:22
Kalush Orchestra (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO)
Kalush Orchestra вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за $900 000 на благотворительном аукционе
Об этом сообщили на странице в Telegram "Евровидение Украина".
Новым обладателем кубка песенного конкурса стало крипто-сообщество WhiteBIT.
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Вырученные средства будут направлены на покупку комплекса беспилотников PD-2 для украинской армии.
Также на розыгрыш попала легендарная розовая панама солиста Kalush Orchestra Олега Псюка. Для участия в розыгрыше панамы нужно было задонанатить на счет фонда минимум 200 грн. Победителя конкурса выбирали случайным образом. С начала объявления конкурса на счету удалось собрать более 10 млн. грн.
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